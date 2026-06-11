Complexo Desportivo do CNF recebe mais de 160 atletas nas Jornadas da Juventude e Torneio Aniversário

O Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal vai transformar-se, a 13 de Junho, no grande epicentro do judo regional. Numa parceria entre o CNF e a Associação de Judo da Madeira, o clube organiza dois eventos de enorme relevância para a modalidade: as Jornadas da Juventude e o Torneio Aniversário do Clube Naval do Funchal.

A fasquia está elevada para este dia de competição e convívio, estando confirmada a passagem pelo tapete de cerca de 166 judocas em representação dos vários clubes da Região Autónoma da Madeira.

O evento terá entrada gratuita, deixando o convite aberto a todas as famílias, sócios e entusiastas do desporto para comparecerem e apoiarem dos nossos judocas.

As actividades estendem-se ao longo de todo o sábado, dividindo-se entre a competição oficial dos escalões mais velhos de manhã e o formato formativo e de convívio dos mais novos à tarde.

Torneio Aniversário CNF (Manhã)

A manhã será dedicada aos escalões de Juvenis (nascidos em 2012 e 2013) e Cadetes (nascidos entre 2009 e 2011), com o seguinte cronograma:

08h30 – 09h00: Pesagens Oficiosas

09h00 – 09h30: Pesagem Oficial

09h30 – 10h00: Sorteio e Aquecimento

10h00: Competição Individual (Juvenis e Cadetes)

12h30: Competição por Equipas Masculinas (mista de escalão etário, mín. 4 atletas nas categorias -46, -50, -60, +60kg para juvenis; e -73, -81, +81kg para cadetes)

13h30: Cerimónia de Entrega de Prémios (horário previsto)

14h00: Almoço Convívio na Barraquinha do Judo

Jornadas da Juventude (Tarde)



Grupo 1 (11 e 12 anos): Controlo e pesagem às 14h00; Início da prova às 15h00.

Grupo 2 (9 e 10 anos): Controlo e pesagem às 15h00; Início da prova às 16h30.

Grupo 3 (7 e 8 anos): Controlo e pesagem às 16h30; Início da prova às 17h30.

Grupo 4 (Menores de 6 anos): Treino convívio marcado para as 18h00.