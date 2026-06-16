O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo afirmou, hoje, que "a nossa praia é um elemento central da identidade da ilha e um recurso natural de valor excepcional". Nuno Batista participou na cerimónia de hastear das Bandeiras Azuis nas zonas balneares do concelho, que assinala oficialmente o reconhecimento da qualidade ambiental das praias da ilha dourada.

A primeira praia a hastear a Bandeira Azul, este ano, foi na Zona Balnear da Fontinha, seguindo depois para a Zona Balnear do Ribeiro Salgado, concessionada pelo Hotel Pestana Porto Santo, e irá culminar na Zona Balnear do Cabeço da Ponta, sob responsabilidade do Hotel Vila Baleira.

"A atribuição da Bandeira Azul constitui uma importante distinção internacional, reconhecendo o trabalho desenvolvido em áreas como a gestão sustentável dos espaços balneares, a qualidade da água, a segurança dos utilizadores, os serviços disponibilizados e as ações de educação e sensibilização ambiental", indica nota enviada à imprensa.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal destacou a relevância desta distinção para a afirmação da ilha enquanto destino de excelência. “A Bandeira Azul representa o reconhecimento do trabalho contínuo que tem vindo a ser desenvolvido na preservação e valorização do nosso património natural”, afirmou. O autarca sublinhou ainda que este reconhecimento está alinhado com os valores que sustentam a classificação do Porto Santo como Reserva da Biosfera da UNESCO.

Para o autarca, a manutenção da Bandeira Azul nas zonas balneares do Porto Santo constitui "mais um reconhecimento da excelência ambiental da ilha, onde a qualidade, a sustentabilidade e a protecção dos recursos naturais são prioridades permanentes".

