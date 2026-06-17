Marítimo ‘de’ Paulo Fidalgo arranca em Julho para atacar época com estabilidade

No andebol do Marítimo da Madeira Andebol SAD, a grande novidade para 2026/2027, para além da continuidade do técnico Paulo Fidalgo como responsável principal, será o facto dos verde-rubros manterem toda a estrutura em termos de jogadores, uma opção vista como realista face ao momento dos maritimistas, mas também como uma oportunidade para uma época estável.

As grandes referências da equipa que conquistou o 5.º lugar na época passada, vão assim manter-se com as cores maritimistas, prevendo-se apenas alguns pequenos ajustes na organização da estrutura interna do andebol do Marítimo. O início dos trabalhos para a nova temporada está agendado para o dia 20 de julho, no pavilhão do Complexo maritimista.

Outro dossier em cima da mesa tem a ver com a candidatura às provas europeias, em particular à fase de grupos da EHF European League, um processo que o presidente Carlos André Gomes, já havia afirmado em devido tempo ao DIÁRIO que iria avançar.

No entanto, nesta altura torna-se evidente que não existe ainda uma resposta por parte do organismo europeu que gere a modalidade. Com Europa ou não, o Marítimo da Madeira Andebol SAD prepara-se para uma época de grande exigência competitiva, mas onde a estabilidade no 'sete' maritimista poderá ser uma ‘arma’ importante.