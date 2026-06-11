Cabra invade stand no Caminho do Pilar
Animal foi capturado após mobilizar bombeiros e PSP durante a madrugada
Uma cabra invadiu, na madrugada de hoje, um stand automóvel localizado no Caminho do Pilar, no Funchal, provocando danos em algumas viaturas ali estacionadas.
Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta foi dado pelas 00h50, tendo mobilizado os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública (PSP) para o local.
Após alguns momentos, os elementos envolvidos na operação conseguiram prender o animal num terreno nas proximidades.
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