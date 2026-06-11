Cabra invade stand no Caminho do Pilar

Uma cabra invadiu, na madrugada de hoje, um stand automóvel localizado no Caminho do Pilar, no Funchal, provocando danos em algumas viaturas ali estacionadas.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta foi dado pelas 00h50, tendo mobilizado os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública (PSP) para o local.

Após alguns momentos, os elementos envolvidos na operação conseguiram prender o animal num terreno nas proximidades.