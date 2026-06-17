PSD recusa criar unidade técnica para "fazer o trabalho dos deputados"

O deputado Rafael Carvalho (PSD) deixou claro, esta manhã, no plenário, que o seu partido não vai aprovar as duas propostas do PS e do JPP para a criação de uma Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) no parlamento madeirense, por considerar que seria um órgão burocrático que teria por objectivo final "fazer o trabalho dos deputados".

O parlamentar social-democrata argumentou que cabe aos grupos parlamentares contratarem pessoal habilitado para analisar e verificar a informação financeira e contabilística da actividade governamental, pois os partidos já são financiados para esse fim. Além disso, Rafael Carvalho entende que, no processo de escolha dos nomes dos candidatos a deputados, os próprios partidos devem ter em conta se os mesmos estão preparados para as exigências do cargo e não estar dependentes de gabinetes de consultoria no parlamento.

O deputado do PSD considera que "eventualmente esta unidade seria mais útil na Câmara de Santa Cruz", para ajudar o JPP a governar melhor aquela autarquia. Aliás, criticou Paulo Alves (JPP) por ter falado por quatro vezes em "transparência" na apresentação do diploma, quando verifica que a autarquia santa-cruzense "tenta roubar terrenos [na Cancela] ao Governo Regional", "paga milhões a uma sociedade de advogados do continente" sem resultados visíveis e "cobra taxas ilegais" aos munícipes.