Teerão afasta assinatura em 24 horas e prevê acordo "nos próximos dias"

O Irão prevê assinar o acordo com os Estados Unidos da América nos próximos dias, alargando o prazo inicialmente previsto pelo mediador nas negociações, o Paquistão, que tinha apontado para as próximas 24 horas.

"Temos de esperar para saber a data exata da assinatura. Não será amanhã [domingo]", disse à agência noticiosa iraniana Irna o porta-voz da diplomacia do país, Esmail Baghai, citado pela agência Fance-Presse (AFP).

Segundo o responsável, o acordo deverá ser assinado "nos próximos dias".

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou na manhã de hoje que se estava "mais perto que nunca de um acordo de paz" e que a conclusão do processo estava "prevista para as próximas 24 horas".