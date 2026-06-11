José Mourinho é o novo treinador do Real Madrid para as próximas três épocas

O português José Mourinho foi designado treinador do Real Madrid para as próximas três épocas, anunciou hoje o vice-campeão espanhol de futebol, que pagará ao Benfica uma compensação de 15 milhões de euros (ME).

"A Junta Diretiva do Real Madrid, reunida hoje e presidida por Florentino Pérez, acordou a nomeação de José Mourinho como treinador da equipa principal durante as próximas três épocas, até 30 de junho de 2029. José Mourinho ingressará no Real Madrid em 13 de julho, dia de início da pré-época", informa o Real Madrid no sítio oficial na Internet.

José Mourinho, de 63 anos, que foi uma promessa eleitoral de Florentino Pérez, reeleito no domingo presidente do Real Madrid, vai substituir o espanhol Álvaro Arbeloa como treinador dos 'merengues', função que desempenhou entre 2010/11 e 2012/13, tendo conquistado um título de campeão, em 2011/12, uma Taça do Rei, em 2010/11, e uma Supertaça de Espanha, em 2012/13.

O anúncio da contratação de José Mourinho surge dois dias depois de o Benfica ter informado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o Real Madrid formalizou a intenção de contratar o técnico português, pelo valor de 15 ME, correspondente à cláusula de rescisão do contrato, "tendo o treinador dado o seu acordo a essa contratação".

José Mourinho, que já foi substituído no Benfica por Marco Silva, tentará recolocar o Real Madrid na rota dos grandes títulos, que escapam ao clube há duas temporadas: Arbeloa, que assumiu a liderança técnica em janeiro, após o despedimento do compatriota Xabi Alonso, não evitou que o rival FC Barcelona se sagrasse bicampeão em 2025/26 e foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo Bayern Munique.

Além das duplas passagens por Benfica e Real Madrid, José Mourinho treinou também a União de Leiria, FC Porto, Chelsea -- igualmente em dois períodos diferentes -, Inter Milão, Manchester United, Tottenham, Roma e Fenerbahçe, tendo conquistado um total de 26 troféus, cinco dos quais europeus.

Nos 'dragões' sagrou-se bicampeão português, em 2002/03 e 2003/04, e conquistou nessas duas épocas a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, respetivamente, o que lhe abriu a porta do Chelsea, no qual viria a vencer três títulos ingleses, em 2004/05, 2005/06 e 2014/15, o último na segunda passagem por Londres.

A permanência em Milão foi mais curta, mas suficiente para voltar a erguer o troféu da Liga dos Campeões, em 2009/10, e sagrar-se bicampeão italiano, em 2008/09 e 2009/10, antes de rumar ao Real Madrid.

No Manchester United, José Mourinho voltou a conquistar a segunda competição da UEFA, então já denominada Liga Europa, em 2016/17, e a passagem pela Roma permitiu-lhe fazer o 'pleno' de troféus continentais, ao vencer a edição inaugural da Liga Conferência, em 2021/22.