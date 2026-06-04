Guterres saúda acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou hoje o acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano anunciado após a quarta ronda de negociações entre os dois países desde março, realizada esta semana na capital norte-americana.

"Saudamos o anúncio de um cessar-fogo após a quarta reunião trilateral de alto nível entre representantes israelitas e libaneses, realizada nos dias 02 e 03 de junho de 2026 em Washington", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, em comunicado.

Guterres reafirmou o apoio das Nações Unidas a todos os esforços para pôr fim às hostilidades e aliviar o sofrimento das comunidades de ambos os lados da Linha Azul, que serve de demarcação da zona desmilitarizada entre os dois países.

O ex-primeiro-ministro português instou ainda todos os intervenientes a respeitarem integralmente a cessação das hostilidades, a cessarem novos ataques e a cumprirem, em todos os momentos, as suas obrigações perante o direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário.

O líder da ONU "reitera o seu apelo ao [grupo xiita libanês] Hezbollah e a outros intervenientes não estatais para que acatem as decisões do Governo do Líbano de alargar a sua autoridade a todo o seu território e de promover o controlo exclusivo sobre as armas por parte do Estado".

Apelou ainda "a Israel para que se retire completamente do norte da Linha Azul, no pleno respeito pela soberania e integridade territorial libanesas".

As Nações Unidas estão empenhadas em apoiar todos os esforços diplomáticos para reforçar a cessação das hostilidades e a plena implementação da resolução 1701 (2006) do Conselho de Segurança, acrescentou.

"O secretário-geral reitera o seu apelo para um maior apoio às instituições do Estado libanês, incluindo as Forças Armadas Libanesas, e espera que as negociações continuem e que este acordo contribua para uma paz e estabilidade duradouras", concluiu Dujarric.

Israel e o Líbano acordaram na quarta-feira renovar o cessar-fogo e criar várias zonas de segurança "piloto" dentro do Líbano, nas quais os militantes do Hezbollah estariam proibidos de permanecer.

Num comunicado conjunto divulgado após uma quarta ronda de negociações mediadas pelos Estados Unidos no Departamento de Estado, os dois lados afirmaram que o cessar-fogo "está condicionado à cessação completa de fogo do Hezbollah e à retirada de todos os operacionais do Hezbollah" das áreas a sul do rio Litani.