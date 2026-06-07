Novo susto com Eriksen no jogo de futebol Dinamarca-Ucrânia

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen protagonizou este domingo um momento de apreensão durante o encontro particular entre Dinamarca e Ucrânia. Aos 66 minutos, o médio dinamarquês caiu subitamente no relvado após levar a mão ao peito, levando os colegas e adversários a solicitarem assistência médica imediata.

Enquanto a equipa médica prestava socorro ao jogador, atletas das duas selecções formaram um círculo à sua volta para resguardar a situação da exposição das câmaras de televisão. Eriksen acabou por abandonar o campo numa maca, sob uma forte ovação dos adeptos presentes no estádio.

Perante a gravidade do incidente, o árbitro decidiu dar o jogo por encerrado depois de dialogar com os representantes das duas equipas.

O episódio faz recordar o que aconteceu no Campeonato da Europa de 2020, disputado em 2021, quando Eriksen sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o encontro entre Dinamarca e Finlândia, colapsando em pleno relvado.