Irão e Iraque fecham espaço aéreo, Israel diz ter interceptado 11 mísseis

O Irão fechou hoje à noite, até nova ordem, o seu espaço aéreo na parte ocidental do país, na sequência de ataques de retaliação lançados contra Israel devido ao bombardeamento deste sobre os subúrbios a sul de Beirute, no Líbano. "Na sequência de avaliações em matéria de segurança (...), a parte ocidental do espaço aéreo do país está encerrada até nova ordem", declarou a aviação civil iraniana, num comunicado divulgado pela agência noticiosa Irna, que apela a "evitar" deslocar-se aos aeroportos situados no oeste do Irão.

Por seu turno, o Iraque anunciou o encerramento do seu espaço aéreo por 72 horas, após os disparos de mísseis iranianos sobre Israel, "como medida de precaução", segundo um comunicado da Aviação Civil iraquiana.

O Exército israelita afirmou ter intercetado todos os mísseis lançados hoje à noite pelo Irão, num total de onze, disseram fontes militares à agência EFE, no que constitui o primeiro ataque de Teerão contra o Estado de Israel desde o cessar-fogo de abril.

Os alarmes antiaéreos soaram quatro vezes em diferentes zonas do norte de Israel durante meia hora a partir das 22:00 (20:00 em Lisboa), segundo o Tzofar, a aplicação israelita de notificações de ataques em tempo real ligada diretamente ao Comando da Frente Interna do Exército Às 22:47 (20:47 em Lisboa), o Exército deu por concluído o "incidente" e permitiu que os cidadãos saíssem dos abrigos. "Após a avaliação da situação, o Comando da Frente Interna anunciou que já é permitido abandonar as zonas protegidas em todo o país e permanecer nas suas proximidades", afirmou o Exército 47 minutos após ter informado sobre o primeiro ataque.

O serviço de emergências israelita Maguén David Adom (MDA) registou apenas um local onde recebeu uma chamada sobre um possível incidente, que acabou por não causar feridos.

Além disso, equipas do Serviço de Bombeiros e Salvamento de Israel estão a inspecionar vários locais nas Colinas do Golã após receberem chamadas para a linha direta 102 na sequência deste ataque do Irão.

O ataque iraniano ocorre depois de Israel ter atacado, hoje, os subúrbios a sul da capital do Líbano, pela primeira vez desde o último anúncio de trégua entre Israel e o país vizinho.