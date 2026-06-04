Madeira na visita do Papa a Portugal

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, pediu esta quinta-feira ao Núncio Apostólico em Portugal que faça chegar ao Papa o desejo de a Madeira ser incluída numa eventual próxima visita a Portugal, numa intervenção feita na abertura da cerimónia da Festa do Corpo de Deus, no centro do Funchal.

A celebração decorre na Praça do Município, bem composta com dezenas de fiéis reunidos para a missa campal presidida pelo Núncio Apostólico, D. Andrés Carrascosa Coso, num ambiente onde a devoção religiosa se cruza com a curiosidade de quem visita a cidade.

Desde muito antes do início da celebração, os lugares junto ao altar foram sendo ocupados por famílias, confrades, membros de movimentos católicos e visitantes, numa das mais emblemáticas manifestações religiosas da Madeira.

Mas se a Praça do Município concentra a celebração litúrgica, são as ruas por onde passará a procissão que concentram outra atenção: os tradicionais tapetes de flores e verduras. Ao longo do percurso, centenas de metros de autênticas obras de arte efémera atraem sobretudo turistas, que se detêm para fotografar e filmar.

Máquinas fotográficas e telemóveis multiplicam-se junto aos tapetes cuidadosamente preparados por várias paróquias e instituições, numa tradição que alia criatividade, trabalho comunitário e expressão de fé.

Após a Eucaristia, a procissão do Santíssimo Sacramento percorrerá as ruas do centro da cidade, passando sobre os tapetes florais preparados nos últimos dias por dezenas de voluntários.

Agora com o sol encoberto, o Corpo de Deus volta assim a transformar o coração do Funchal num espaço de encontro entre fé, tradição e atracção cultural, que continua a surpreender quem visita a Madeira.