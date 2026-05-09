United 'travado' com empate em Sunderland, Marco Silva vê Fulham perder em casa

O Manchester United, com o capitão Bruno Fernandes em todo o jogo, empatou sem golos na visita ao Sunderland, numa 36.ª jornada da Liga inglesa de futebol em que o Fulham, de Marco Silva, perdeu em casa.

No Stadium of Light, o United pode-se dar por satisfeito com o ponto conquistado, num jogo em que o Sunderland foi, quase sempre, melhor, valendo em muito à formação de Manchester o guarda-redes Lammens.

Com o apuramento para a próxima Liga dos Campeões garantida, o United jogava sobretudo o prestígio e numa ronda em que o seu perseguidor, o Liverpool, quarto classificado, a seis pontos, também empatou, mais cedo com o Chelsea (1-1).

Bruno Fernandes, considerado na sexta-feira o jogador da época pela imprensa inglesa, ainda tem mais duas jornadas para, no mínimo, igualar o recorde de maiores assistências na 'Premier', quando tem 19, a uma dos recordistas Thierry Henry (Arsenal), em 2002/03, e Kevin de Bruyne (Manchester City), em 2019/20.

Em Londres, no Craven Cottage, Marco Silva não resistiu ao Bournemouth, num jogo em que os londrinos comprometeram em muito quando chegaram a estar em vantagem no campo, após a expulsão de Christhie nos visitantes, por falta grave aos 39 minutos.

O que podia ser uma vantagem para o Fulham esfumou-se, com o árbitro a expulsar já na compensação Andersen, após uma entrada a pés juntos sobre o adversário, aos 45+7.

Na segunda parte, o brasileiro Rayan 'resolveu' o jogo para o Bournemouth, com um golo de fora da área, aos 53 minutos, e que mantém a equipa no sexto lugar europeu (Liga Europa) e com a esperança de entrar na Liga dos Campeões.

Os jogos da tarde permitiram ainda ao Brighton subir ao sétimo lugar na Liga, com mais dois pontos do que o Brentford, que ainda hoje visita o Manchester City e quando a equipa de Pep Guardiola ainda luta com o Arsenal pelo título.

Em Brighton, a equipa da casa, que venceu por 3-0, teve uma entrada implacável diante do despromovido Wolverhampton -- que teve Toti e Mateus Mane em campo -, com golos madrugadores de Hinshelwood (aos 36 segundos) e Dunk (05 minutos), fechando com o golo de Minteh (86).