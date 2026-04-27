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Bombeiros accionados para curto-circuito em termoacumulador

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Ontem à noite os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionado até à Vereda da Cidade dos Santos, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal, para um curto-circuito em um termoacumulador. 

A corporação mobilizou de imediato, pelas 20h45, um veículo ligeiro de combate a incêndios e três elementos para o local. 

O foco de incêndio foi extinto pelo proprietário da habitação, tendo os elementos da corporação ventilado o espaço. 

Não há registo de feridos. 

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