Loja do Cidadão Virtual com 600 mil atendimentos em cerca de seis meses

A Loja de Cidadão Virtual regista 600 mil atendimentos e 225 serviços disponíveis cerca de seis meses após o seu lançamento, disse hoje à Lusa o ministro Adjunto e da Reforma do Estado.

Gonçalo Matias falava à Lusa à margem do congresso da APDC (Digital Business Congress), que se realiza hoje e quinta-feira no Fórum Tecnológico de Lisboa (LISPOLIS), sob o mote "A Europa na Era Digital - O Equilíbrio entre Soberania, Segurança e Inovação".

"A Loja de Cidadão Virtual é um pilar fundamental da reforma do Estado", afirmou o governante, que tem como objetivo ter 100% os serviços digitais até 2030 (a Estónia tem já 100% dos serviços digitais).

Em janeiro, a Loja de Cidadão Virtual tinha 150 serviços disponíveis, "neste momento crescemos para 225 serviços disponíveis".

Portanto, "em poucos meses crescemos já a olhos vistos o número de serviços disponíveis que temos na loja do Cidadão Virtual", prosseguiu Gonçalo Matias.

Em seis meses, registam-se "cerca de 600 mil atendimentos na loja do Cidadão Virtual, o que mostra também uma crescente confiança das pessoas", e também inclusão para aqueles que não usam o digital.

"Por isso, temos as Lojas do Cidadão, temos o Espaço do Cidadão, com um serviço cada vez melhor, cada vez de melhor qualidade", salientou.

Questionado sobre o que pensa sobre a criação de uma agência para a segurança da informação, como o sugerido pelo antigo diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança António Gameiro Marques, que preside ao congresso da APDC deste ano, o ministro apontou o Centro Nacional de Cibersegurança.

"Nós temos uma entidade, o Centro Nacional de Cibersegurança, que tem precisamente essas funções, que está a cumprir a sua missão, onde tem havido um investimento importante, que depende aliás de outra área governativa, que está muito bem entregue, e, portanto, eu estou absolutamente confiante na capacidade de Portugal se defender de ciberataques", concluiu.