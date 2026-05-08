Corina Machado diz que morte de preso político venezuelano foi assassínio

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, classificou como assassínio a morte do prisioneiro político Víctor Quero, que durante meses foi dado como desaparecido pela mãe, Carmen Navas.

"Víctor Hugo Quero Navas foi detido pelo regime a 03 de janeiro de 2025. Fizeram-no desaparecer, torturaram-no e assassinaram-no", afirmou Machado, na quinta-feira, numa mensagem nas redes sociais.

A opositora recordou que "durante 16 meses, a senhora Carmen, sua mãe, andou de prisão em prisão numa busca desesperada" e, assegurou que a "resposta foi a troça e o silêncio" e só na quinta-feira é que confirmaram o falecimento de Quero.

"Isto não é apenas uma tragédia; é um crime contra a humanidade cometido com total impunidade. É o horror sistemático contra uma nação que exige justiça", acrescentou a também Prémio Nobel da Paz de 2025.

O Comité dos Direitos Humanos do partido de Corina Machado, Vente Venezuela, tinha condenado anteriormente, num comunicado publicado na rede social X, "a trágica notícia sobre o assassínio de Quero.

Na opinião do Comité, este "não é um falecimento comum", mas sim "um assassínio perpetrado por forças repressivas em El Rodeo I [onde Quero permanecia, segundo o Governo], um centro de tortura onde se cometem tratamentos cruéis e desumanos e no qual permanecem atualmente dezenas de presos políticos venezuelanos e estrangeiros".

O Governo da Venezuela confirmou na quinta-feira a morte de Quero, embora o falecimento tenha ocorrido em julho de 2025, segundo um comunicado do Ministério dos Serviços Prisionais, facto que tem sido questionado por várias organizações e líderes da oposição.

Quero foi detido em 03 de janeiro de 2025 e permanecia detido na prisão El Rodeo I, perto de Caracas, mas foi transferido para um hospital a 15 de julho, por apresentar "hemorragia digestiva superior e síndrome febril aguda", segundo a versão do Governo.

🇻🇪 | INHUMANO: El régimen de Venezuela admitió la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Murió hace casi 10 meses bajo custodia del Estado, pero la información fue ocultada hasta hoy. Fue enterrado sin avisar a su familia. Su madre llevaba más de 16 meses buscándolo… pic.twitter.com/0p8yqYkl4q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 8, 2026

"Após dez dias sob cuidados médicos, a 24 de julho de 2025, às 23:25, faleceu devido a insuficiência respiratória aguda secundária a tromboembolismo pulmonar", afirmou o ministério.

O Ministério Público anunciou o início de uma investigação criminal, depois de a Provedoria do Povo e várias organizações não governamentais terem solicitado uma investigação exaustiva e independente sobre a morte do preso político.

Na terça-feira, a organização não-governamental Comité Pela Libertação dos Presos Políticos (ClippVe) na Venezuela denunciou que estão presos na cadeia de El Rodeo I dois portugueses em condições desumanas e com restrições, sendo necessárias "ações diplomáticas ativas e firmes" para serem libertados.

"Em El Rodeo I, há dois portugueses em condições horríveis, tal como os venezuelanos, e o que podemos dizer é que, apesar do inferno que eles vivem, os presos políticos venezuelanos têm tentado ajudá-los dentro do possível (...). Estão numa cela de 2x2 metros, com apenas uma cama de cimento e uma latrina (...) têm restrições de alimentação, medicação e hidratação e não lhes permitem [fazer] nem um telefonema", explicou à Lusa a porta-voz da ClippVe, Andreína Baduel.

Dados atualizados da organização Encontro, Justiça e Perdão dão conta de que na Venezuela há 667 presos políticos, entre os quais cinco portugueses.