Mais 22 dias para propostas para 3.ª fase do novo hospital

21 de Maio. É esta a nova data para a apresentação das propostas para a terceira fase do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, o prazo foi dilatado A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas (SREI) esclarece que dado o grande número de pedidos de esclarecimento, foi prorrogado o prazo fixado que terminava esta tarde. Já no mês passado a SREI tinha dado mais 44 dias.

Segundo o gabinete de Pedro Rodrigues, a decisão surge na sequência das sucessivas interpelações apresentadas pelos agrupamentos concorrentes, tendo a dona da obra, ao abrigo da lei, dado mais tempo para a formalização por parte dos interessados das eventuais candidaturas.

O secretário recorda em que Fevereiro foram apurados cinco agrupamentos na sequência do concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada ‘Hospital Central e Universitário da Madeira – 3.ª Fase – Infraestruturas Gerais. Acabamentos e Instalações Técnicas’ e que o concurso tem um preço base de 265 milhões de euros, abrangendo as infra-estruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas da futura unidade hospitalar.

O prazo-limite inicial do concurso era 16 de Março, mas a SREI acedeu aos pedidos tendo em conta, justificou, a “complexidade técnica da empreitada, a necessidade de realizar consultas especializadas (algumas de carácter internacional) e a extensão das peças do procedimento”.

Como já tornado público, estão convidados a apresentar proposta a Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A. em conjunto com a Afavias - Engenharia e Construções S.A e HCI - Construções, S.A.; um segundo consórcio formado pela Etermar- Engenharia, S.A., Casais - Engenharia e Construção, S.A; um terceiro da Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A., TDGI Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A. e EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas S.A.; um quarto formado pela Mota-Engil, Engenharia e Construção S.A. e CAPSFIL - Carlos Augusto Pinto Dos Santos & Filhos, SA: e ainda um quinto agrupamento, da ACA - Alberto Couto Alves, S. A; Rim - Engenharia e Construções, SA; Omatapalo - Engenharia e Construção S.A.