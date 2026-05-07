Um tapete de flores inspirado na infância
Âmbar da Silva, aluna de Artes do 12.° ano da Escola Básica e Secundária de Machico, foi a grande vencedora da quarta edição do concurso 'Todas as Flores que eu sonhei', inserido no projecto Ponto & Virgula, da Secretaria Regional de Educação.
Idealizada pelos tapetes de flores e arranjos dos jardins da Madeira, nomeadamente da casa da avó, a jovem estudante recebeu um cheque de 200 euros para compras no Plaza Madeira, centro comercial parceiro do projecto e onde ficará exposto.
Na entrada principal (virado para a Avenida Calouste Gulbenkian), tanto o tapete vencedor que saiu do papel para o chão, como alguns dos melhores trabalhos (em desenho) de entre 56 projectos idealizados por alunos de 4 escolas da Madeira, ficam agora à vista dos visitantes.
A jovem, que quer seguir Arquitectura, diz que se inspirou nos jardins da casa da avó, memórias que transpôs quase de imediato para o papel. Ontem, quando montou o tapete, contou com a ajuda dos 13 colegas de turma para projectar no chão a ideia.
Ainda que com algumas pequenas alterações, demoraram cerca de 4 horas a montar tudo para que hoje fosse inaugurado, numa cerimónia onde a criatividade destes adolescentes fica bem patente.