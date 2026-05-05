RUP sob pressão no orçamento europeu

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, manifestou preocupação com o impacto do próximo quadro orçamental da União Europeia nas regiões ultraperiféricas (RUP), defendendo a manutenção das verbas do Fundo de Coesão.

À margem de uma audiência no Palácio de São Lourenço, o governante afirmou que a “principal batalha” na reunião desta semana das RUP passa por garantir que o novo quadro comunitário salvaguarde os interesses destas regiões, sobretudo nos sectores das pescas, agricultura e infra-estruturas.

Albuquerque alertou para a possibilidade de perda de financiamento, sublinhando que as prioridades da União Europeia estão a ser redefinidas, com maior enfoque na reindustrialização, defesa e segurança, o que poderá implicar uma redistribuição de verbas.

O chefe do executivo madeirense defendeu que o Fundo de Coesão é essencial para as regiões mais desfavorecidas, sublinhando que, no contexto europeu, são as ultraperiféricas que dependem de forma mais directa destes apoios.

Apesar de considerar que os eventuais cortes representam uma pequena fatia do orçamento comunitário, alertou para o impacto significativo que podem ter na coesão e no desenvolvimento destes territórios.

Miguel Albuquerque referiu ainda que a Madeira conta com aliados no Parlamento Europeu e garantiu que continuará a defender os interesses das regiões ultraperiféricas junto das instituições europeias.

O chefe do executivo regional referiu ainda que há contactos e aliados no Parlamento Europeu, garantindo que a Madeira continuará a defender os interesses das regiões ultraperiféricas nas instâncias europeias.