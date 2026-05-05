Trump minimiza conflito com o Irão e fala em "pequena escaramuça"

O Presidente dos Estados Unidos descreveu hoje o conflito com o Irão como uma "pequena escaramuça", procurando relativizar a dimensão da operação militar em curso.

"Estamos numa pequena escaramuça militar. Chamo-lhe 'escaramuça' porque o Irão não tem a mínima hipótese", afirmou Donald Trump na Casa Branca, durante um evento dedicado à promoção de exercícios físicos nas escolas.

O chefe de Estado norte-americano tem alternado entre a valorização e a minimização do conflito, referindo-se anteriormente à ofensiva --- designada Fúria Épica --- como um "sucesso espetacular" e afirmando que a marinha iraniana "foi aniquilada".

Apesar disso, Trump tem também recorrido a expressões como "mini-guerra" ou "pequena excursão" para caracterizar a intervenção militar, numa tentativa de reduzir a perceção de escalada do conflito.

A estratégia discursiva surge num contexto de sensibilidade da opinião pública norte-americana face ao envolvimento em operações militares no exterior.

Horas antes, o Presidente norte-americano tinha admitido que a guerra com o Irão podia prolongar-se ainda por duas ou três semanas e descartar que o tempo fosse um "fator crucial" para os interesses de Washington.

"De uma forma ou de outra, ganhamos", afirmou Donald Trump durante uma entrevista à ABC News divulgada hoje, citada pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

Trump disse ainda que ou os Estados Unidos fecham um acordo com o Irão ou ganham a guerra "com muita facilidade".