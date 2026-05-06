Trabalhos motivam encerramento ao trânsito da saída da Via Rápida para Água de Pena

A ViaLitoral vai encerrar ao trânsito o ramo de saída 24 da Via Rápida (VR1) para o nó de Água de Pena, no sentido Ribeira Brava–Machico, na próxima sexta-feira, 8 de Maio, entre as 10h00 e as 20h00, devido a trabalhos de pavimentação.

Como alternativa, a concessionária recomenda a utilização do nó anterior ou do nó seguinte da via rápida, de forma a minimizar os constrangimentos na circulação.

"Agradecemos desde já a compreensão dos utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", refere.

A ViaLitoral alerta ainda que os trabalhos poderão sofrer alterações consoante as condições atmosféricas. Mais informações podem ser consultadas no site da concessionária.