Espectáculo 'Os Gigantes' chega esta quarta-feira ao Teatro Viriato

Após uma estreia com casa cheia no DDD – Festival Dias da Dança, o espectáculo 'Os Gigantes', uma co-criação da Companhia Dançando com a Diferença e Nome Próprio, com a direcção artística de Victor Hugo Pontes, sobe ao palco do Teatro Viriato, em Viseu, esta quarta-feira, 30 de Abril, às 21 horas.

A sinopse da obra destaca que "tudo o que acontece em palco é, por definição, inacabado", sublinhando que o objectivo "não é recriar em movimento o texto de Pirandello, mas transferir para o corpo dos intérpretes uma sensorialidade onírica", "indagando os limites da comunicabilidade e a possibilidade de um sem-fim".

Depois de Viseu, 'Os Gigantes' será apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, no dia 21 de Junho, às 20 horas. A estreia, que ocorreu no dia 23 de Abril, no DDD – Festival Dias da Dança, contou com serviço de audiodescrição — um recurso de acessibilidade que foi utilizado por 15 pessoas, entre elas representantes da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) do Porto e de Aveiro, bem como alunos de pós-graduação em audiodescrição para as Indústrias Criativas.

A sessão de 30 de Abril, no Teatro Viriato, também contará com audiodescrição, reforçando o compromisso do espectáculo com a acessibilidade. 'Os Gigantes' é uma co-criação da Dançando com a Diferença e Nome Próprio e conta com o DDD – Festival Dias da Dança, Teatro Municipal do Porto, Teatro Viriato e Teatro Municipal Baltazar Dias como co-produtores. A Dançando com a Diferença e a Nome Próprio são estruturas financiadas pela República Portuguesa /Direcção-Geral das Artes