'Os Gigantes' sobe a palco do Baltazar Dias a 21 de Junho

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, a 21 de Junho, pelas 20 horas, a peça 'Os gigantes', uma cocriação da Dançando com a Diferença e da Nome Próprio, com direcção artística de Victor Hugo Pontes. A estreia do espectáculo deu-se a 23 de Abril, no DDD – Festival Dias da Dança.

A sinopse da obra destaca que “tudo o que acontece em palco é, por definição, inacabado”, sublinhando que o objectivo “não é recriar em movimento o texto de Pirandello, mas transferir para o corpo dos intérpretes uma sensorialidade onírica”, “indagando os limites da comunicabilidade e a possibilidade de um sem-fim”.

Os bilhetes podem ser adquiridos na ticketline.