Estátuas vivas madeirenses brilham na Sérvia e em Odemira

O projecto “Estátuas Vivas Madeirenses” marcou recentemente presença em dois festivais.

Após ter participado no 3.º FestaViva – Festival de Estátuas Vivas de Odemira, no Alentejo, com a apresentação da performance “O Baleeiro”, seguiu-se a participação no Statue Fest, em Loznica, na Sérvia.

Ao país do Leste Europeu, o grupo Teatro Bolo do Caco levou a estátua viva de porcelana “ABC dos Amores”, que foi recebida com entusiasmo pelo público, evocando também a personagem “Maria Sopa”, da conhecida “Família Madeirense”, que no ano passado conquistou o 1.º lugar no mesmo festival.

Em Banja Koviljaca, as figuras apresentadas pelo grupo voltaram a atrair famílias e crianças, com a representação simbólica da Madeira a cruzar fronteiras através da arte performativa.

Apesar do reconhecimento internacional, os responsáveis pelo projecto sublinham que continuam a enfrentar limitações financeiras, sobretudo ao nível das deslocações e transporte de materiais, que dificultam a participação em eventos fora da Região.

A equipa refere já ter submetido candidaturas a apoios regionais e ao estatuto de utilidade pública, aguardando resposta, enquanto prossegue a preparação de novas participações em festivais nacionais e internacionais.