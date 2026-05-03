Quase metade dos madeirenses tem uma doença crónica é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. ‘Inquérito às Condições de Vida e Rendimento’ revela crescimento da morbilidade, apesar de algumas pequenas oscilações.

Chuva de cor e flores é outro dos destaques. Os chuviscos ameaçaram, mas não venceram. Sete grupos protagonizaram um primeiro Cortejo da Flor de encher o olho, perante milhares de turistas e madeirenses. O segundo desfile é dia 17 de Maio.

Para ler ainda: Bernardo Trindade candidato à presidência da Confederação de Turismo. O projecto “da oferta turística ao serviço do Turismo nacional” será encabeçado pelo madeirense, actual presidente da Associação da Hotelaria de Portugal e administrador de PortoBay Hotels & Resorts.

E também: Habitação social com suspeita de atribuição irregular.

Por fim, 16 postos florestais requalificados.

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