Viva a tradição do Fado no Capoeira Lounge Bar

Este Sábado, dia 25, o Capoeira Lounge Bar volta a encher-se de emoção com mais uma noite inesquecível de Fado.

Das 20h00 às 22h00, venha desfrutar de duas horas de música ao vivo, num ambiente acolhedor e envolvente, perfeito para iniciar a sua noite de forma única. Seja para relaxar, socializar ou simplesmente apreciar a beleza do Fado, criamos o cenário ideal para tornar este momento verdadeiramente especial.

Estamos localizados no Caniço de Baixo, Rua Baden Powell, no Complexo Balnear Lido Galo Mar (piso -2).

Esperamos por si!