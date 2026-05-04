Capitania alerta para visibilidade má e vento forte no mar da Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de visibilidade má para a orla marítima do arquipélago da Madeira, válido até às 18 horas de segunda-feira, 5 de Maio, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação, o vento soprará de Leste fraco a bonançoso (7 a 19 km/h), podendo tornar-se moderado (20 a 30 km/h), evoluindo depois para Sul moderado a fresco (20 a 39 km/h) e, a partir da tarde, para Este/Nordeste fresco a muito fresco (40 a 50 km/h).

A visibilidade será moderada, podendo passar a fraca a má durante a noite e manhã.

Já a ondulação na Costa Norte será de Norte entre 1 a 2 metros, passando a Leste, enquanto na Costa Sul evoluirá de Sudoeste inferior a 1 metro para Nordeste entre 1,5 e 2 metros.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda à comunidade marítima e à população em geral precauções acrescidas, incluindo a vigilância de embarcações, a evitação de passeios junto ao mar e a suspensão da pesca lúdica em zonas expostas, alertando para o risco de ser surpreendido por ondas em áreas aparentemente seguras.