Horários do Funchal suspende amanhã o serviço para o Pico do Areeiro

A Horários do Funchal informa, através de uma publicação nas redes sociais, que o serviço para o Pico do Areeiro será suspenso esta terça-feira, 5 de Maio, devido à previsão de condições meteorológicas adversas.

"Pedimos que acompanhe as atualizações antes de planear a sua viagem", refere.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, o IPMA agravou o aviso de precipitação prevista para amanhã, colocando o período entre as 6h00 e as 12h00, o segundo da escala mais grave, o laranja.