Horários do Funchal suspende amanhã o serviço para o Pico do Areeiro
A Horários do Funchal informa, através de uma publicação nas redes sociais, que o serviço para o Pico do Areeiro será suspenso esta terça-feira, 5 de Maio, devido à previsão de condições meteorológicas adversas.
"Pedimos que acompanhe as atualizações antes de planear a sua viagem", refere.
Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, o IPMA agravou o aviso de precipitação prevista para amanhã, colocando o período entre as 6h00 e as 12h00, o segundo da escala mais grave, o laranja.
Francisco José Cardoso , 04 Maio 2026 - 08:08
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