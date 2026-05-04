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Horários do Funchal suspende amanhã o serviço para o Pico do Areeiro

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Foto Arquivo/ASPRESS

A Horários do Funchal informa, através de uma publicação nas redes sociais, que o serviço para o Pico do Areeiro será suspenso esta terça-feira, 5 de Maio, devido à previsão de condições meteorológicas adversas. 

"Pedimos que acompanhe as atualizações antes de planear a sua viagem", refere. 

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, o IPMA agravou o aviso de precipitação prevista para amanhã, colocando o período entre as 6h00 e as 12h00, o segundo da escala mais grave, o laranja.

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