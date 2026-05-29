Francisco Gomes indicado para vice-presidente da delegação portuguesa da OSCE

O deputado madeirense eleito pelo Chega CH) à Assembleia da República "foi indicado pelo grupo parlamentar do CHEGA para exercer funções de vice-presidente da delegação da Assembleia da República portuguesa junto da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)", informa o próprio Francisco Gomes.

Recorda que a "OSCE é uma organização internacional dedicada à promoção da segurança, estabilidade, cooperação política, defesa dos direitos humanos, combate ao terrorismo e prevenção de conflitos no espaço europeu e euroasiático". Pelo que a sua nomeação "representa uma oportunidade para defender os interesses nacionais e reforçar a presença portuguesa em matérias estratégicas relacionadas com segurança, soberania, imigração e estabilidade internacional".

Para o parlamentar, "Portugal deve assumir posições firmes na defesa das fronteiras, da estabilidade europeia e da soberania dos Estados e garante que procurará levar para a OSCE uma visão política assente na defesa da segurança, da autoridade democrática e da proteção dos cidadãos europeus", defende.

"A Europa atravessa desafios sérios em matéria de segurança, imigração, criminalidade e estabilidade geopolítica. É fundamental que Portugal tenha voz ativa e posições claras nestes debates, assegurando a defesa da identidade e da cultura europeia, bem como a afirmação do quadro de valores que nos define", explica.

Francisco Gomes sublinha, ainda, que continuará "a defender os interesses das regiões autónomas e das comunidades portuguesas nos vários fóruns internacionais onde Portugal está representado", acreditando que o país "precisa de representantes que defendam o país com frontalidade, sem submissões e sem medo de enfrentar os problemas reais. Tem sido essa a postura que me tem definido e é esse o caminho que vou continuar a trilhar", conclui.