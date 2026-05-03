Bruxelas insta a que activistas detidos por Israel sejam tratados "com segurança e dignidade"

A porta-voz dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), Anitta Hipper, apelou hoje para que os dois ativistas que participaram na Flotilha Global Sumud e permanecem detidos em Israel sejam tratados "com segurança e dignidade".

"Embora desaconselhemos as frotas devido aos riscos que acarretam e ao facto de a ajuda humanitária dever ser distribuída através dos canais adequados, todas as pessoas detidas devem ser tratadas com segurança e dignidade, e em conformidade com o direito internacional", afirmou Hipper em declarações à agência espanhola EFE, questionada sobre a detenção do ativista palestino-espanhol Saif Abukeshek e do seu companheiro brasileiro Thiago Ávila.

A porta-voz da UE acrescentou que a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, "está em contacto" com o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, e recordou que "a proteção consular é garantida pelos Estados-Membros".

A detenção de Abukeshek e Ávila, que chegaram na manhã de sábado a Ashkelon (cidade costeira no sul de Israel) após passarem mais dois dias sob custódia da Marinha israelita, foi prorrogada hoje de manhã por mais dois dias, apesar dos quatro dias solicitados pelo Ministério Público de Israel.

Vários coletivos de direitos humanos e o próprio Governo espanhol definiram essa manobra das autoridades israelitas como um "sequestro", ao executarem esta operação em águas internacionais e ainda a cerca de 1.150 quilómetros da Faixa de Gaza.

A Adalah, centro jurídico que representa os dois membros da Flotilha Global Sumud, denunciou ontem maus-tratos infligidos aos seus representados por parte das autoridades israelitas, e assinalou que Ávila foi "espancado", "arrastado pelo chão" com os olhos vendados e mantido em isolamento durante a sua detenção.

No caso de Abukeshek, a Adalah afirma que ele permaneceu com "as mãos amarradas e os olhos vendados" e foi obrigado a permanecer em posições de tensão desde a sua detenção na quinta-feira, o que lhe pode ter causado "hematomas no rosto e nas mãos".

Segundo a organização, também neste caso as autoridades não apresentaram acusações específicas.