Bolieiro vê aumento dos combustíveis na região com "enorme preocupação"

O presidente do Governo dos Açores disse hoje que observa o aumento dos combustíveis na região, a partir de sexta-feira, com "enorme preocupação" e admite antecipar revisão dos preços antes do final do mês, como é habitual.

O líder do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, disse hoje aos jornalistas, na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, à margem da sessão de encerramento do Encontro dos Conselhos Económicos e Sociais - 50 anos da Autonomia dos Açores, que vê o aumento dos combustíveis na região "com enorme preocupação".

Lembrou que, nos Açores, a revisão dos preços dos combustíveis é feita mensalmente e que, fruto desta medida, nos meses de março e de abril, "houve uma contenção, até muito significativa" quando comparada com o continente português.

O chefe do Governo açoriano desejou que possa haver "uma solução" para a atual crise energética global e que "possa haver uma descida" dos preços.

José Manuel Bolieiro assegurou que o executivo que lidera tem disponibilidade para, em vez de aguardar "pelo ciclo mensal" para determinação dos preços, poder fazê-lo "mais cedo, caso ocorra, em breve, qualquer descida" dos produtos petrolíferos.

"E, portanto, nós estamos preocupados porque isso [o aumento dos combustíveis na região] afeta, naturalmente, a economia", observou.

O governante também disse que vê "com bons olhos" a solução que a União Europeia coloca de autorizar os Estados-membros a "criarem auxílios de Estado para a economia".

"E, como sempre tenho dito, nestes casos, havendo esta solução - e nós estimulamos que o Governo da República o faça -, e faça para o país inteiro e para todos os portugueses e também, naturalmente, para as Regiões Autónomas", concluiu.

De acordo com os despachos publicados hoje em Jornal Oficial, a partir de sexta-feira a gasolina sem chumbo I.O. 95 octanas passa a custar 1,921 euros por litro, nos Açores, e o gasóleo rodoviário 2,004 euros por litro.

O preço do gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura é fixado em 1,633 euros por litro e o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca em 1,443 euros por litro.

O gás butano vendido ao público, no estabelecimento do revendedor, em garrafas de 26 litros ou mais, passa a custar 2,208 euros por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves (até oito quilos de vasilhame), 2,408 euros por quilo. O gás butano canalizado é fixado em 2,208 euros por quilo e o gás butano a granel em 1,801 euros por quilo.

Desde fevereiro, com este novo aumento, o preço da gasolina nos Açores sobe 32,3 cêntimos por litro, o preço do gasóleo 53 cêntimos por litro e o preço do gás butano 52,2 cêntimos por quilo.

O secretário regional das Finanças dos Açores disse na terça-feira que o executivo vai manter em maio o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) aplicado em abril, apesar dos aumentos superiores a 20 cêntimos por litro nos combustíveis.

"Esse aumento já foi atenuado por via da redução do ISP que o Governo [Regional] iniciou em abril e continua em maio. Agora, é bom perceber-se que isso tem a ver com o mercado internacional. O Governo é a última entidade que gostaria de aumentar os combustíveis. Não depende do Governo. Há uma guerra, há uma situação mundial terrível", afirmou, em declarações à agência Lusa.

Em abril, o Governo Regional dos Açores anunciou um desconto no ISP de 3,5 cêntimos por litro na gasolina e quatro cêntimos por litro no gasóleo para atenuar a subida dos preços.

Segundo Duarte Freitas, o executivo decidiu manter este desconto em maio, assumindo um impacto de "cerca de 3 milhões de euros" na receita fiscal.