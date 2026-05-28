Ondas fortes e levadias motivam alerta da FrenteMarFunchal

A FrenteMar Funchal deixou um alerta para o elevado risco de levadias (subida repentina do mar) e de ondas fortes nos diversos acessos ao mar dos complexos balneares sob a sua gestão, devido às condições marítimas adversas.

Na nota publicada nas redes sociais, a entidade apela a "cuidados redobrados" e recomenda que as pessoas se mantenham afastadas da orla costeira, de forma a evitar situações de perigo.

"A força do mar pode ser imprevisível e perigosa", sublinha.