SpaceX suspende lançamentos da Starship por investigação a incidente em voo de teste

Os lançamentos da nave espacial Starship, da SpaceX, estão suspensos, enquanto decorre uma investigação a um incidente no voo de teste da semana passada.

A Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA, na sigla em inglês) revelou ontem que o voo espacial de uma hora, na sexta-feira no Texas, registou num incidente devido ao desempenho do primeiro estágio do foguetão.

Minutos após a descolagem da Starship, o primeiro estágio, o propulsor Super Heavy separou-se normalmente, mas os motores falharam durante a reentrada na atmosfera terrestre.

Em vez de uma aterragem controlada no golfo do México, o propulsor Super Heavy caiu bruscamente.

Não houve registo de feridos ou danos materiais, segundo a FAA, que vai supervisionar a investigação da empresa.

A sonda continuou a sua órbita, libertando 20 satélites antes de terminar a missão como planeado, com uma aterragem na água no oceano Índico.

A missão marcou a estreia da configuração V3, tanto no propulsor Super Heavy como no estágio superior Starship, e ocorreu dias depois de a SpaceX anunciar planos para entrar na bolsa.

O foguetão de 124 metros é o maior e mais potente Starship alguma vez concebido pela SpaceX, empresa presidida pelo bilionário Elon Musk, para levar tripulações a Marte.

A NASA espera que permita a aterragem de astronautas na Lua já em 2028 e ajude a construir uma base lunar.

O historial recente do programa tem sido irregular. O voo de teste mais recente realizado em março de 2025 tinha terminado com a explosão do foguetão apenas dez minutos após a descolagem, o que provocou interrupções no espaço aéreo sobre a Florida e as Caraíbas