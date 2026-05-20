Há mensagens que ficam

Dois alunos da escola da Calheta, a Denise e o Afonso, foram premiados hoje "pela resposta pronta e talentosa" ao desafio lançado durante a viagem de catamarã na qual embarcaram os correspondentes do projecto 'Ponto e Vírgula', em Abril último.

O director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, lembrou esta tarde na festa final da 11.ª edição do 'Ponto e Vírgula' o repto então lançado: "Pedi-vos para puxarem pela cabeça! Dei-vos três horas. A ideia era simples: imaginar que as águas do oceano passariam um dia pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira que este ano celebra 150 anos de existência. Por isso, em vez de enviarem uma mensagem em papel dentro de uma garrafa, como nos filmes, pedi-vos um vídeo criativo com uma mensagem que quisessem dirigir ao DIÁRIO. Podiam participar individualmente ou em dupla".

Dos 15 vídeos recebidos, foi este o premiado:

Os vencedores, além de terem a oportunidade de passar um dia inteiro no DIÁRIO e almoçar com o Director, o que farão já em Junho, depois dos exames de 12.º ano, ganharam uma estadia para duas pessoas na Casa Velha do Palheiro.