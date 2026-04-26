Inter empata em Turim e fica a um triunfo do título de campeão em Itália

O Inter desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos e empatou no campo do Torino (2-2), resultado que mesmo assim deixa o emblema de Milão a uma vitória do título, na 34.ª jornada da Liga italiana de futebol.

Em Turim, o internacional italiano Federico Dimarco, o 'rei' das assistências na Serie A, chegou às 17 na temporada, primeiro aos 23 minutos, no golo do francês Marcus Thuram, e depois aos 61, no 2-0 marcado pelo alemão Yann Bisseck.

Tudo apontava para a quarta vitória seguida do Inter na prova, mas o argentino Giovanni Simeone, aos 70 minutos, e o croata Vlasic, de grande penalidade, aos 79, salvaram um ponto bem importante para o Torino, que assim confirmou matematicamente a manutenção.

Apesar do empate, só um verdadeiro desastre pode impedir o Inter de festejar o 21.º scudetto da sua história, com um triunfo no próximo fim de semana frente ao Parma a ser suficiente.

A equipa de Milão soma 79 pontos contra 69 do Nápoles, segundo classificado, que ainda é o atual campeão italiano.

Na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, o Como regressou às vitórias na Serie A, depois de duas derrotas seguidas, na visita ao campo do Génova (2-0), que contou com Vitinha como titular.

O grego Douvikas, aos 10 minutos, e o senegalês Assane Diao, aos 68, fizeram os golos do Como, que continua a dividir o quinto posto com a Roma, ambos com 61 pontos, ficando agora à espera de um deslize ainda hoje da Juventus, quarta, com 63, no campo do AC Milan, segundo, com 66.

Já o Génova, 14.º classificado 11 pontos acima da zona de descida, podia ter hoje confirmado a manutenção, mas terá de esperar pela próxima ronda.

No primeiro duelo do dia, em Florença, Fiorentina e Sassuolo não foram além de uma igualdade a zero.