Benfica vence Moreirense, mantém invencibilidade e reforça segundo lugar provisório
O Benfica, única equipa invicta na prova, reforçou hoje o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, que ocupa provisoriamente, ao vencer em casa o Moreirense por 4-1, em encontro da 31.ª jornada.
Leandro Barreiro, aos dois minutos, Richard Ríos, aos 29, e Franjo Ivanovic, aos 89 e 90+2, marcaram os golos do 'onze' de José Mourinho, que soma 22 vitórias e nove empates, enquanto Diogo Travassos, aos 26, faturou para os forasteiros.
Na classificação, o Benfica passou a contar 75 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto (joga domingo na Amadora) e mais quatro do que o Sporting, que conta menos dois jogos, no domingo no reduto do AVS e na quarta-feira na receção ao Tondela, enquanto o Moreirense é sétimo, com 39.
A formação 'encarnada' soma 46 jogos consecutivos sem perder no campeonato (34 vitórias e 12 empates), desde o desaire por 2-1 com o Casa Pia, em Rio Maior, em 25 de janeiro de 2025, em encontro da 19.ª jornada da I Liga 2024/25.