Gonçalo Maia Camelo alerta para perda de milhões de euros do PRR

O deputado Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) alertou, esta manhã, no plenário, para o cenário “altamente preocupante” da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na Madeira, que parece cada vez mais “uma oportunidade que se perdeu”. Segundo o parlamentar liberal, no final de 2025 a taxa de execução era de apenas 36%, o que significava que dois terços dos apoios estavam “na gaveta ou nos cofres” do Governo.

Gonçalo Maia Camelo alertou especificamente para um apoio de dez milhões de euros destinado às empresas privadas que apresenta 0% de execução. Apontou que nas verbas para o sector social já se perderam 32,8 milhões de euros, igualmente por falta de execução, tal como a construção de um edifício politécnico perdido.

Na resposta a esta intervenção, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, admitiu que os números de execução do PRR no final de 2025 eram modestos, mas que os últimos dados, referentes aos primeiros meses de 2026, “indicam uma aceleração da concretização das verbas” destinadas à capitalização das empresas e às empresas 4.0. Assumiu que há dificuldades que se prendem mais fortemente com tudo o que envolve construção de infraestruturas, que afectam duas áreas: respostas sociais nos lares e saúde. O Governo está empenhado em “evitar consequências negativas” e tem procurado viabilizar as prioridades com outras fontes de financiamento.