Montenegro anuncia reforço de 400 agentes da PSP para Lisboa e Porto

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que o Governo vai reforçar os comandos metropolitanos da PSP do Porto e de Lisboa com 200 novos agentes para cada uma destas estruturas.

Luís Montenegro falava após uma "reunião extremamente produtiva" com os presidentes das autarquias de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, após a qual afirmou que o tema da segurança "tem sido um assunto dominante" das suas conversas com estes autarcas.

O primeiro-ministro explicou que estão em cursos dois processos de formação de agentes da PSP - "um terminará no final do primeiro semestre e o outro no final do ano" - e que depois haverá a alocação dos 400 agentes anunciados para que se possa prosseguir "esta política de assumir a segurança como um pilar fundamental do bem-estar, da qualidade de vida e também da atratividade e do esforço de desenvolvimento económico dos dois territórios".

"É sabido que o Governo já deu acolhimento à pretensão das câmaras municipais de Lisboa e do Porto em acrescentarem 180 polícias municipais aos seus quadros, 100 em Lisboa e 80 no Porto, o que revela também com participação das autarquias no esforço de reforço do policiamento e da segurança nos dois municípios", acrescentou ainda.

Haverá ainda um reforço das ações de patrulhamento do corpo de intervenção da PSP nestas duas cidades, nomeadamente nas zonas de "maior implicação" do ponto de vista criminal.

Montenegro avançou também que está a ser preparada uma "reorganização dos serviços prestados" nas esquadras da PSP do Porto, Lisboa e Setúbal, para libertar cerca de 500 agentes para "funções de patrulhamento".

"É um objetivo muitas vezes reiterado e que queremos concretizar de, através da reorganização dos serviços internos, podermos libertar mais agentes para funções policiais de rua, para podermos também com isso ter uma maior expressão da presença de polícias nas ruas de Lisboa e do Porto, neste caso também de Setúbal", concretizou.

Ainda dentro da área da segurança, o primeiro-ministro revelou ainda que estão a ser desenvolvidas "soluções tecnológicas" que possam "apetrechar" os agentes policiais com "maior apoio" para que possam investir o tempo que passariam "em funções burocráticas e administrativas" em funções operacionais.