Alvinegros com quatro mexidas para o jogo nos Açores

Nacional cumpre hoje o seu último jogo fora de portas a contar para a Liga Portugal Betclic (I Liga) com uma deslocação aos Açores, onde irá medir forças com o Santa Clara, no Estádio de São Miguel com início marcado para as 20h15.

Naquela que é a 33.ª e penúltima jornada da I Liga, e onde os alvinegros precisam de um ponto – ou talvez não – para garantirem a tão desejada manutenção no escalão principal do futebol português, o técnico Tiago Margarido procedeu a quatro alterações em relação ao último jogo, onde foi surpreendido em casa, perdendo com o já despromovido AFS por 2-1.

Assim sendo na defesa entram João Aurélio e Francisco Gonçalves para os lugares de Alan Nunéz e Zé Vítor, enquanto no meio campo Matheus Dias rende Laabidi enquanto Witi entra para o lugar de Gabriel Veron.

O onze alvinegro é assim o seguinte: Kaique, João Aurélio, Léo Santos, Francisco Gonçalves, José Gomes, Filipe Soares, Matheus Dias, Daniel Júnior, Witi, Paulinho Bóia e Chucho Ramirez,

Quanto ao Santa Clara apresenta a seguinte equipa inicial: João Afonso, Diogo Calila, Pedro Pacheco, Sidney Lima, Paulo Victor, Andrey, Djé Tavares, Gustavo Klismahn, Welinton Torrão, Gonçalo Paciência, Gabriel Silva.