Com o Nacional a precisar apenas de um ponto, nas duas jornadas que faltam, para garantir a manutenção na I Liga - mesmo perdendo com o Santa Clara, a equipa alvinegra pode assegurar a permanência desde que o Casa Pia não ganhe em Guimarães ou o Estrela da Amadora perca em casa com o Famalicão-, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, quer resolver diante do Santa Clara, encontro marcado para segunda-feira, às 20h15, a manutenção sem estar à espera dos resultados da concorrência.

“Vamos para o jogo com o Santa Clara com mesmo estado de espírito que nos caracteriza há cerca de três anos, que é ir para qualquer jogo para ganhar. Queremos resolver a manutenção nos Açores para não estar dependente dos resultados dos nossos adversários. Vamos, por isso, com o espírito de ganhar”, garante o técnico alvinegro, que defende o sector defensivo das críticas que este tem sido alvo ao longo da temporada.

“É um ponto sempre a melhor. Contudo, o aspecto defensivo não é um problema para nós pois, acho, somos a décima melhor defesa do campeonato e estamos dentro dos objectivos da temporada no que se refere à classificação.”