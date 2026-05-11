Marítimo representado no Curso de Team Manager e Operações no Futebol Profissional

O Marítimo esteve representado na 1.ª edição do Curso de Team Manager e Operações no Futebol Profissional, promovido pela Liga Portugal Business School, pelo Team Manager do plantel principal, André de Sousa Martins.

A formação reuniu profissionais e especialistas da indústria do futebol, num espaço de partilha de conhecimento, atualização de competências e desenvolvimento das melhores práticas na área da gestão e operações desportivas.

A sessão ministrada pelo dirigente verde-rubro incidiu sobre a importância de todo o processo logístico no futebol profissional, com especial incidência para as questões relacionadas com as ligações aéreas, uma realidade particularmente relevante no quotidiano dos clubes insulares. A intervenção abordou, ainda, os desafios inerentes à organização de viagens, planeamento operacional e coordenação de todos os procedimentos no plano definido para cada operação, de forma a garantir o normal funcionamento da equipa em contexto competitivo.

O curso abordou diversas temáticas ligadas ao papel do Team Manager, logística, organização operacional, liderança e gestão no contexto do futebol profissional, e contou, ainda, com a participação de Vasco Fernandes (Sporting CP), Simão Vide (Arouca) e Ricardo Coutinho (SC Braga).

O estudo destaca desafios e a crescente importância dos team managers na Liga 2. Na segunda parte da sessão, André de Sousa Martins apresentou um estudo da sua autoria, publicado na Revista Futebol Estudado, centrado na realidade dos team managers da edição 2024-2025 da Liga 2 portuguesa, destacando a crescente importância desta função na estrutura organizativa dos clubes profissionais.

O trabalho evidenciou que o team manager assume hoje um papel transversal entre a equipa técnica, direção, departamento médico, logística e competição, sendo frequentemente responsável pela coordenação operacional do futebol profissional e pela mediação entre diferentes áreas do clube.

O estudo revelou igualmente que, apesar da relevância estratégica da função, continuam a existir diferenças significativas entre clubes ao nível da definição de responsabilidades, condições de trabalho e reconhecimento institucional. Em muitos contextos, os team managers acumulam várias tarefas administrativas e operacionais, enfrentando elevados níveis de exigência diária, sobretudo em matérias relacionadas com deslocações, organização competitiva, comunicação interna e cumprimento regulamentar.

Entre as principais conclusões apresentadas, destacou-se a necessidade de maior profissionalização e valorização da função no futebol português, através da definição de competências específicas, formação especializada e integração mais clara dos team managers nas estruturas de decisão dos clubes. O estudo procurou ainda contribuir para uma reflexão sobre a evolução das organizações desportivas e a crescente complexidade da gestão no futebol profissional.