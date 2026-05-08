GNR constituiu quatro arguidos por contrafação de artigos de clubes de futebol no Sabugal

A GNR apreendeu 306 artigos contrafeitos de clubes de futebol e constituiu quatro arguidos, com idades entre os 42 e 51 anos, por contrafação no concelho do Sabugal, na operação Trademark 2026, realizada na quinta-feira.

"Os militares realizaram uma ação de fiscalização e detetaram diversos artigos que ostentavam logótipos de marcas de clubes de futebol, que se encontravam à venda ao público", adiantou o Comando Territorial da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

Os guardas do Destacamento Territorial da Guarda apuraram que "as mesmas eram contrafeitas, procedendo-se à apreensão de 306 peças de vestuário, num valor aproximado em cerca de 2.562,50 euros".

Duas mulheres e dois homens foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção e da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial da Guarda e da Unidade de Ação Fiscal de Coimbra.

A GNR relembrou que o objetivo principal deste tipo de ações é "garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à comercialização de artigos contrafeitos".