Festa verde-rubra no Aeroporto de Lisboa antes do regresso à Madeira

A equipa do Marítimo também fez a festa no Aeroporto de Lisboa antes do embarque para a Madeira. À porta do terminal 1, não faltou a foto de família com um bem visível cartaz: “Sub1mos”, uma referência à promoção da equipa madeirense à I Liga.

Os verde-rubros têm chegada prevista à Madeira por volta da 1h30 da manhã. A partir das 2 horas está agendada a recepção dos adeptos à equipa no Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

O Marítimo garantiu, este domingo, o regresso à I Liga, ao vencer por 2-1, no Seixal, diante do Benfica B, em jogo da 31.ª jornada da II Liga. Na sexta-feira, a partir das 15h30, os verde-rubros recebem o Leixões, nos Barreiros. Um ponto já será suficiente para festejar o título de campeão da II Liga.