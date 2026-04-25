Pedro Prioste e Luísa Marujo venceram a XI Corrida da Liberdade

Pedro Prioste e Luísa Marujo foram os grandes vencedores da XI Corrida da Liberdade que teve lugar na manhã deste sábado, e que ligou Santa Cruz a Machico, numa extensão total de 7,6 km.

De acordo com a Associação de Atletismo da Madeira, Pedro Prioste do Ludens Clube de Machico (LCM) completou a totalidade do percurso com o tempo de 27:29 minutos, seguindo-se na segunda posição Lino Teles do Clube de Atletismo do Funchal (CAFH) com o tempo de 28:48. A última posição do pódio foi ocupada por Fábio Conceição Mcdonalds (MCDON) com o tempo de 29:22 minutos, o que diz bem da intensidade com que a prova foi disputada.

Entre os femininos, destaque natural para Luísa Marujo, da Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra (ADCSAS), a melhor no sector feminino com o tempo de 34:10 minutos. Na segunda posição, quedou-se Carolina Catanho, com o tempo de 37:29 minutos. Na terceira posição do pódio, nota para Dana Honzákova, com o tempo de 38:12 minutos.

A prova disputou-se sob um clima ótimo para a prática desportiva, e lembrou uma vez mais a Revolução de Abril de 1974, com dezenas de atletas a dizerem presente.