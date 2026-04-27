Ofereça um dia inesquecível à melhor mãe mundo!
A melhor mãe do mundo não quer mais um presente para guardar na prateleira…
Ela quer memórias para guardar no coração, momentos vividos, risos partilhados, histórias que valem a pena repetir.
Sim, ela vai adorar receber um ramo de flores, vai agradecer com carinho uma nova caneca, mas o que ela deseja mesmo? Tempo com quem ama. Experiências que marcam. Memórias que ficam.
Escolha e mime a melhor mãe do mundo: a sua.
Workshop Bordado Madeira – 30€ por pessoa
Entre agulhas e fios, descubra a arte que tece a história da Madeira.
Pôr do Sol num Catamaran – desde 40€ por pessoa
O pôr do sol mais bonito da Madeira é aquele que se partilha com quem se ama
Experiência de Kayak na Ponta de São Lourenço – desde 42,50€ por pessoa
Mar, paz e paisagens de cortar a respiração. Quem disse que remar não é relaxar?
Passeio de Vespa – desde 45€ por dia
Para as mães que sabem que aventura também é sinónimo de estilo e liberdade
Experiências de SPA – desde 45€ por pessoa
Ser mãe é o melhor trabalho do mundo. Mas até as super-heroínas precisam de relaxar.
Canyoning – desde 65€ por pessoa
Uma experiência para as mães corajosas que não fogem de desafios.
Mergulho no Aquário – desde 120€ por pessoa
Nadar com tubarões nunca foi tão seguro... Esta é uma experiência inesquecível!
Jeep Tour Privado Nascer do Sol no Pico do Areeiro – desde 290€ até 4 pessoas
Se ela já acorda cedo, que seja para ver algo verdadeiramente mágico.
Pequeno-almoço em plena natureza? Também é possível!
“Mãe, faz as malas!”
Uma escapadinha é tudo o que ela precisa para renovar energias e fugir da rotina.
Viagens por Portugal
Dos encantos do Continente às maravilhas dos Açores está na hora de conhecer o que o nosso país tem de melhor!
Viagens pelo Mundo
Para a melhor mãe, um mundo de possibilidades por explorar!
E que tal um Cruzeiro?
Sim a melhor mãe do mundo merece navegar por mares tranquilos, descobrir novos destinos e viver uma aventura sem pressa de voltar.
Ainda não sabe qual escolher? Opte por um Cheque-Viagem.
Um cheque-viagens abre as portas para novas viagens, escapadinhas ou experiências únicas.
Dependendo da validade de cada produto, há a possibilidade adquirir algumas das sugestões como voucher-oferta a utilizar mais tarde.
Todas as ofertas sugeridas estão sujeitas a disponibilidade e os preços indicados são por pessoa, salvo quando mencionado em contrário.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]
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FOTOS: @Unsplash