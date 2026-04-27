Ofereça um dia inesquecível à melhor mãe mundo!

A melhor mãe do mundo não quer mais um presente para guardar na prateleira…

Ela quer memórias para guardar no coração, momentos vividos, risos partilhados, histórias que valem a pena repetir.

Sim, ela vai adorar receber um ramo de flores, vai agradecer com carinho uma nova caneca, mas o que ela deseja mesmo? Tempo com quem ama. Experiências que marcam. Memórias que ficam.

Escolha e mime a melhor mãe do mundo: a sua.

Workshop Bordado Madeira – 30€ por pessoa

Entre agulhas e fios, descubra a arte que tece a história da Madeira.

Pôr do Sol num Catamaran – desde 40€ por pessoa

O pôr do sol mais bonito da Madeira é aquele que se partilha com quem se ama

Experiência de Kayak na Ponta de São Lourenço – desde 42,50€ por pessoa

Mar, paz e paisagens de cortar a respiração. Quem disse que remar não é relaxar?

Passeio de Vespa – desde 45€ por dia

Para as mães que sabem que aventura também é sinónimo de estilo e liberdade

Experiências de SPA – desde 45€ por pessoa

Ser mãe é o melhor trabalho do mundo. Mas até as super-heroínas precisam de relaxar.

Canyoning – desde 65€ por pessoa

Uma experiência para as mães corajosas que não fogem de desafios.

Mergulho no Aquário – desde 120€ por pessoa

Nadar com tubarões nunca foi tão seguro... Esta é uma experiência inesquecível!

Jeep Tour Privado Nascer do Sol no Pico do Areeiro – desde 290€ até 4 pessoas

Se ela já acorda cedo, que seja para ver algo verdadeiramente mágico.

Pequeno-almoço em plena natureza? Também é possível!

“Mãe, faz as malas!”

Uma escapadinha é tudo o que ela precisa para renovar energias e fugir da rotina.

Viagens por Portugal

Dos encantos do Continente às maravilhas dos Açores está na hora de conhecer o que o nosso país tem de melhor!

Viagens pelo Mundo

Para a melhor mãe, um mundo de possibilidades por explorar!

E que tal um Cruzeiro?

Sim a melhor mãe do mundo merece navegar por mares tranquilos, descobrir novos destinos e viver uma aventura sem pressa de voltar.

Ainda não sabe qual escolher? Opte por um Cheque-Viagem.

Um cheque-viagens abre as portas para novas viagens, escapadinhas ou experiências únicas.

Dependendo da validade de cada produto, há a possibilidade adquirir algumas das sugestões como voucher-oferta a utilizar mais tarde.

Todas as ofertas sugeridas estão sujeitas a disponibilidade e os preços indicados são por pessoa, salvo quando mencionado em contrário.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

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FOTOS: @Unsplash