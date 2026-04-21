Conferência em Toronto destaca história e presença portuguesa no mundo ibérico

A Associação de Estudos Históricos de Espanhol e de Português (ASPHA) realiza entre 22 e 25 de Abril a 55.ª conferência anual na Universidade de York, em Toronto, reunindo especialistas internacionais para debater história e identidade.

O encontro académico, subordinado ao tema "The Politics of Home: Mobility, Memory, and Belonging in the Portuguese and Spanish Worlds", contará com a participação de cerca de 110 investigadores provenientes de vários países, incluindo Portugal, num debate centrado em questões de mobilidade, memória e pertença.

De acordo com os organizadores, a conferência será coorganizada por Aitana Guia, professora de História Moderna Espanhola, e por Gilberto Fernandes, investigador do Departamento de História da Universidade de York, este último com trabalho relevante sobre a presença portuguesa no Canadá.

A ASPH, fundada em 1969 nos Estados Unidos, tem como missão promover o estudo da história global de Portugal e Espanha, incentivando a produção científica e o intercâmbio académico internacional.

Ao longo de quatro dias, o programa inclui comunicações e painéis que abordam diferentes períodos históricos e geografias, com várias apresentações centradas em temas relacionados com Portugal, desde a época moderna até às dinâmicas contemporâneas da diáspora.

Além das sessões académicas, a organização integrou iniciativas que aproximam os participantes da realidade da comunidade portuguesa em Toronto, reforçando a dimensão cultural e histórica da presença portuguesa na cidade.

Entre essas atividades destaca-se uma visita guiada ao bairro de Kensington Market, agendada para 23 de abril, centrada na história da comunidade portuguesa desde a década de 1950, refletindo o papel da imigração na construção do tecido urbano local.

No mesmo dia, decorrerá também um evento literário no Supermarket Bar, sob a forma de leitura pública em formato aberto (open mic), aberto a autores que pretendam apresentar excertos de obras de não-ficção (non-fiction) em várias línguas, incluindo português.

Um dos momentos centrais da conferência terá lugar em 25 de Abril, com um jantar de encerramento na Casa do Alentejo de Toronto, assinalando simultaneamente o 52.º aniversário da Revolução dos Cravos, data de forte significado histórico para Portugal.

O evento será coorganizado com a Associação Cultural 25 de Abril de Toronto e deverá reunir cerca de 240 participantes, entre académicos, membros da comunidade e convidados institucionais.

O programa inclui intervenções institucionais, uma mesa-redonda com especialistas internacionais e momentos simbólicos ligados à memória histórica portuguesa, incluindo a interpretação de "Grândola Vila Morena", canção emblemática da revolução de 1974.

A componente cultural contará com a participação do baterista português Marito Marques, residente em Toronto, cujo percurso internacional inclui colaborações com nomes relevantes da música portuguesa e distinções como um prémio Grammy.

Além de Marques, estão previstas atuações de outros músicos ligados à comunidade, num programa que cruza referências culturais portuguesas com influências internacionais.

A conferência insere-se num esforço mais amplo de valorização da investigação sobre o mundo lusófono e a sua diáspora, sublinhando o papel de Portugal como objeto de estudo central em debates académicos globais sobre identidade, memória e pertença.