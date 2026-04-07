Iniciativas assinalam Dia Mundial da Saúde na Madeira

A agenda desta terça-feira, 7 de Abril, fica marcada por iniciativas nas áreas da política, saúde, desporto e cultura, com destaque para eventos ligados ao Dia Mundial da Saúde.

Pelas 12h30, a secretária regional Micaela Freitas visita os diversos espaços da iniciativa alusiva ao Dia Mundial da Saúde, no Largo da Restauração, no Funchal.

Durante a tarde, às 15h00, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, preside à sessão de abertura da conferência "Cuidado Humano: Transformando a Saúde em Compaixão", uma iniciativa da Diocese do Funchal, através do Secretariado Pastoral da Saúde.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

Política

11h00 O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma iniciativa junto à sede do PSD em São Vicente, ao lado dos Bombeiros Voluntários de São Vicente.

14h00 Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto (deliberação electrónica).

Cultura

17h00 Palestra interativa “Física e Tecnologia: da ciência fundamental às aplicações”, por Pedro Almeida (Universidade da Madeira), no auditório, com entrada livre para maiores de 16 anos, integrada na programação do FALEMOS – Festival do Livro e da Leitura da Madeira.

'FALEMOS' regressa com um mês dedicado ao livro e à leitura na Madeira A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro (DRABL) promove, entre os dias 6 e 30 de Abril, a 2.ª edição do FALEMOS – Festival do Livro e da Leitura da Madeira. O evento, organizado no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, engloba iniciativas para todos os públicos, a propósito de livros, leitura e literatura.

Desporto

15h00 Apresentação oficial do Dia Nacional do Motociclista, na Câmara Municipal da Calheta.

Calheta recebe o Dia Nacional do Motociclista a 12 de Abril O Club Motards Madeira, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta e de vários grupos e clubes motards da ilha, vai organizar no próximo dia 12 de Abril o Dia Nacional do Motociclista, na Calheta.

19h00 Inauguração da exposição “Paixão Pela Camisola”, dedicada ao Marítimo, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 07 de abril, Dia Mundial da Saúde, Dia da Mulher Moçambicana, Dia Nacional dos Moinhos e Dia Internacional de Reflexão sobre o Genocídio de 1994 contra os Tutsis no Ruanda:

1263 - Os restos mortais de Santo António de Lisboa são transferidos para a Basílica de Santo António, em Pádua, Itália.

1498 - Os navios de Vasco da Gama, a caminho da Índia, fundeiam em Mombaça, a norte de Moçambique, na costa oriental da África.

1506 - Nasce o espanhol S. Francisco Xavier, padre jesuíta, missionário, mestre de Humanidades, companheiro de Inácio de Loyola.

1614 - Morre, com 73 anos, o pintor grego Doménikos Theotokópoulos, mais conhecido como El Greco, nome maior da arte europeia.

1652 - O holandês Jan van Riebeeck desembarca na Cidade do Cabo, África do Sul, para procurar locais para um forte e uma horta, a mando da Companhia Holandesa das Índias Orientais.

1821 - O Governo liberal saído da Revolução de Setembro de 1820 suprime os chamados "direitos banais", impostos e tributos do período senhorial.

1893 - Nasce, em São Tomé e Príncipe, o artista plástico e escritor português José de Almada Negreiros, autor de "Nome de Guerra" e do "Manifesto Anti-Dantas".

1921 - É fundado o Diário de Lisboa.

1943 - Nasce o ciclista Joaquim Agostinho, na localidade de Brejenjas, concelho de Torres Vedras.

1945 - II Guerra Mundial. Os aviadores da Armada norte-americana afundam o maior navio de guerra japonês, o Yamato, no Pacífico.

1947 - É criada, em Lisboa, a Federação Portuguesa de Voleibol.

- Morre, com 83 anos, Henry Ford, industrial norte-americano, fundador da Ford Motor Company. A introdução do modelo Ford T revolucionou os transportes e a indústria dos Estados Unidos da América.

1965 - O Presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, propõe um programa de auxílio ao sudeste asiático que é rejeitado pelo Vietname do Norte e pela China.

1968 - A URSS lança a sonda lunar Luna 14, do Cosmódromo de Baikonur, nas planícies da antiga república soviética do Cazaquistão.

- Morre, com 32 anos, num acidente no circuito alemão de Hockeneim, Jim Clark, campeão de Fórmula 1 britânico.

1975 - Aviões sul-vietnamitas atacam o palácio presidencial de Saigão. O Presidente, Nguyen van Thieu, escapa ileso.

1982 - Os Estados Unidos encetam esforços junto dos governos de Buenos Aires e de Londres para tentar evitar o conflito militar entre a Argentina e o Reino Unido sobre a soberania das Falkland-Malvinas.

1983 - É dado o primeiro passeio no espaço dos astronautas norte-americanos Don Peterson e Story Musgrave, na primeira missão espacial do Challenger da NASA.

1986 - Os serviços do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) revelam que o primeiro mês de cobrança rendeu ao Estado português 24 milhões de contos (cerca de 120 milhões de euros).

1987 - O Dia Mundial da Saúde é assinalado em Portugal com a introdução da vacina VSPR, contra o sarampo, a papeira e a rubéola.

1989 - Um submarino nuclear soviético afunda-se ao largo da Noruega.

1992 - Morre, com 66 anos, a médica e escritora Graça Pina de Morais, autora de "A Origem".

1993 - Morre, com 85 anos, a atriz Irene Isidro, a sua última aparição pública foi na companhia de atores residentes do Teatro Nacional D.Maria II, no espetáculo 'Passa por Mim no Rossio', de Filipe La Feria.

1999 - É formalizada a constituição da União Humanitária dos Doentes com Cancro, que tem como prioridade criar uma linha de atendimento 'Linha Contra o Cancro'.

2003 - Guerra do Iraque. Ao 20.º dia, as forças norte-americanas atingem Bagdad e ocupam o aeroporto e três residências presidenciais.

2004 - Os ministros da Educação, David Justino, e da Segurança Social e do Trabalho, Bagão Félix, apresentam o Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar para reduzir até 2010 a taxa de saída precoce das escolas para menos de metade.

- São encontrados, ao largo de Marselha, no Mediterrâneo, os destroços do avião em que desapareceu o escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, aos 44 anos, autor de "O Principezinho", a 31 de julho de 1944, durante a II Guerra Mundial.

2005 - A rádio de informação TSF realiza a primeira emissão radiofónica em Portugal para surdos, através de um endereço online (capacidades.org.pt) onde todos os sons da emissão são traduzidos na língua gestual.

2006 - A Comissão Europeia e os Estados Unidos suspendem a ajuda direta ao Governo palestiniano por o movimento islamita Hamas não renunciar à violência.

2007 - Morre, com 76 anos, Johnny Hart, artista norte-americano, autor da banda desenhada 'pré-histórica' BC, criada em 1958, e com com Brant Parker, outro cartoonista criou 'Wizard of Id'.

- Morre, com 86 anos, Barry Nelson, ator norte-americano, o primeiro a interpretar o papel de James Bond, na televisão.

2008 - A passagem da chama olímpica de Pequim2008 por Paris, França, fica marcada por vários incidentes protagonizados por manifestantes pró-Tibete.

- As autoridades norte-americanas retiram 534 mulheres e crianças de um rancho do Texas, templo da Igreja Fundamentalista dos Santos dos Últimos Dias em Eldorado, pertencente a uma seita mormon poligâmica.

- Os jurados do inquérito judicial à morte da princesa Diana e de Dodi Al-Fayed revelam o veredicto que conclui pelo homicídio provocado pela conduta negligente dos veículos perseguidores e do Mercedes que os transportava.

2009 - O governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, apresenta a Central de Responsabilidades de Crédito, uma base de dados que centraliza a informação recebida por bancos e outras instituições financeiras relativa às responsabilidades de crédito dos seus clientes (particulares e pessoas coletivas) e que tem como principal objetivo apoiar aquelas entidades na avaliação do risco da concessão de crédito.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, assina o decreto que dissolve a Assembleia da República e que fixa o dia 5 de junho de 2011 para a realização das eleições legislativas.

- Morre, com 87 anos, Maria Emília Tito de Morais, esteve no grupo que fundou o PS e foi a segunda mulher de Tito de Morais (1910-1999), destacado dirigente do partido, do qual chegou a ser presidente.

2012 - Morre, com 93 anos, Mike Wallace, jornalista norte-americano, o rosto do programa "60 Minutos" na CBS News durante cerca de 40 anos.

2015 - O ministro da Economia alemão, Sigmar Gabriel, considera "estúpidas" as estimativas da Grécia sobre as reparações exigidas a Berlim pela ocupação do país durante a II Guerra Mundial, avaliadas em 278,7 mil milhões de euros.

2017 - Um atentado em Estocolmo, na Suécia, quando um camião roubado atropela várias pessoas no centro da cidade, provoca quatro mortos e 15 feridos.

- Um ataque dos Estados Unidos contra a base aérea síria de Shayrat, de onde terão partido os aviões envolvidos no ataque com armas químicas que no dia 04 provocou a morte de cerca de 86 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste da Síria, mata nove pessoas, entre as quais quatro crianças.

2018 - O ex-Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em duas instâncias por corrupção, sai rodeado de seguranças, do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde o dia 05, em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, e entrega-se à Polícia Federal.

2020 - Mais de 40 estados dos Estados Unidos da América impõem confinamento devido ao novo coronavírus (covid-19).

- O Presidente da República timorense, Francisco Guterres, promulga o decreto do Parlamento que autoriza a transferência de 250 milhões de dólares (229,97 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para reforço do tesouro e combate à covid-19.

- Morre, com 73 anos, o cantor e compositor de música folk norte-americano John Prine.

2022 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) suspende a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos devido a alegados crimes de guerra e crimes contra humanidade na Ucrânia.

- Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) decidem impor um embargo ao carvão russo e o encerramento de portos europeus, como parte da quinta ronda de sanções contra a Rússia.

2023 - Morre, com 103 anos, Benjamin Berell Ferencz, advogado norte-americano nascido na Hungria. Entre 1947 e 1948, foi procurador principal no caso Einsatzgruppen, sobre a acusação de membros dos esquadrões de execução itinerantes da Alemanha nazi, o seu primeiro caso como advogado. Mais de 20 arguidos do Einsatzgruppen foram condenados por matar quase um milhão de pessoas, o maior julgamento por homicídio na história da humanidade.

2024 - O ginasta Pedro Ferreira conquista a medalha de ouro na prova masculina de trampolim individual dos Europeus que decorrem em Guimarães, Braga.

PENSAMENTO DO DIA

O destino não é coisa que se saiba pelas sinas, nem nada que se modifique com caprichos. O destino de cada indivíduo está por cima do seu próprio caso pessoal José de Almada Negreiros (1893-1970), artista e escritor português

Este é o nonagésimo oitavo dia do ano. Faltam 268 dias para o termo de 2026.