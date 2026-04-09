Dias mais longos ganham outro sabor à volta da grelha

As temperaturas e os dias mais longos convidam a reunir a família e os amigos para um churrasco. Tradicionalmente, a carne é a grande protagonista, mas pode variar o cardápio com peixe, legumes grelhados ou opções mais leves.

Na Casa Santo António vai encontrar uma ampla variedade de churrasqueiras, projectadas para proporcionar diversas experiências gastronómicas. Há diversas opções, desde a churrasqueira tradicional feita de betão e tijolos, barbecue sem fumos, até as grelhas mais pequenas e fáceis de arrumar, para que possa escolher o que melhor se adapta às suas necessidades. A oferta estende-se ainda a um conjunto de utensílios — grelhas, pinças, tabuleiros, espátulas ou aventais — que tornam todo o processo mais simples.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

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