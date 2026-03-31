SESARAM volta a promover curso de primeiros socorros

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) volta a promover um curso de primeiros socorros, destinado a jovens entre os 16 e os 21 anos. A iniciativa é da responsabilidade da Direcção do Internato Médico e vai já na sua 25.ª edição. As incrições podem ser feitas amanhã, entre as 9 e as 15 horas, pelo telefone 291 710 250.

Tal como tem acontecido nos últimos anos, serão promovidos três cursos. O primeiro acontece já em Abril, entre os dias 6 e 9. Os outros dois decorrerão no próximo mês de Agosto, sendo as datas anunciadas em breve.

A formação decorrerá no Centro de Simulação Clínica da Madeira e contará com a participação de 20 jovens.

Diz o SESARAM que "esta iniciativa formativa visa dotar os participantes de competências básicas de primeiros socorros, essenciais para actuar em situações de emergência e potencialmente salvar vidas", procurando "capacitar os jovens para actuarem em diferentes cenários de urgência, nomeadamente na realização de manobras de suporte básico de vida, actuação perante intoxicações, suspeitas de AVC, enfarte do miocárdio, entre outras situações críticas".