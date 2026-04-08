Lula acusa Flávio Bolsonaro de querer vender o Brasil aos EUA

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, criticou hoje dois adversários políticos pré-candidatos à presidência brasileira de outubro pelo alinhamento que têm em relação à Casa Branca e acusou-os de querem "vender o Brasil" aos Estados Unidos.

Lula da Silva citou especificamente o senador Flávio Bolsonaro e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, ambos políticos de direita, ao declarar que o Brasil não pode abrir mão de minerais considerados estratégicos.

"O Flávio Bolsonaro quer vender para os Estados Unidos algo que é muito importante para o Brasil", afirmou Lula da Silva, em entrevista ao portal ICL Notícias.

Há duas semanas, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante um evento de políticos conservadores nos Estados Unidos, defendeu o fornecimento dos minerais críticos do Brasil ao Governo de Donald Trump, em retaliação à China.

Sobre Ronaldo Caiado, Lula da Silva classificou como uma "vergonha" a assinatura de um ?memorando de ?entendimentos feito pelo governo de Goiás com os Estados Unidos sobre a exploração de minerais críticos ?e terras raras no estado da capital brasileira.

"É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com uma empresa americana, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer, porque é da União", declarou.

Na avaliação do Presidente brasileiro, é necessário cautela para evitar a entrega de ativos estratégicos e recursos naturais do Brasil.

"Se a gente não tomar cuidado, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir que depois de levar nosso ouro, nossa prata, nossas florestas (...) o que eles querem mais?", questionou o chefe de Estado.

"O que querem esses brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump invadir o Brasil, prometem dar para o Trump aquilo que quem tem vergonha não oferece? Nós vamos deixar?", insistiu.

Terras raras é um conjunto de 17 elementos químicos encontrados em abundância em vários países, e são utilizados essencialmente para tecnologia de ponta e fundamentais para a transição energética.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) do Brasil, o país tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, o que tem provocado forte cobiça e pressão da Casa Branca sobre o Governo de Lula da Silva.