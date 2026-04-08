Casa Branca desvaloriza plano iraniano e afasta documento das negociações

Um alto funcionário da presidência norte-americana afirmou hoje que o plano de 10 pontos divulgado pelo Irão não constitui a base das negociações em curso com os Estados Unidos, sublinhando que o processo diplomático decorre de forma reservada.

"O documento que está a ser divulgado na imprensa não é o plano em que estamos a trabalhar. Não vamos negociar publicamente", disse a fonte da Casa Branca, citada pela agência francesa AFP, que pediu anonimato.

A reação surge após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter referido na terça-feira à noite a existência de uma proposta iraniana "viável" para avançar nas conversações e que determinou um acordo de cessar-fogo de duas semanas.

A lista tornada pública por Teerão inclui exigências como a manutenção do controlo iraniano sobre o Estreito de Ormuz, a aceitação do enriquecimento de urânio, a suspensão de todas as sanções primárias e secundárias e a retirada das forças norte-americanas do Médio Oriente.

O documento prevê ainda o fim dos ataques contra o Irão e os seus aliados, a libertação de bens iranianos congelados e a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que torne o eventual acordo juridicamente vinculativo.

Apesar da divulgação destas condições, a administração norte-americana insiste que as negociações decorrem por canais próprios e que os termos finais permanecem em discussão.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esclareceu hoje entretanto que existe apenas um conjunto de pontos que foram aprovados por Washington no cessar-fogo acordado com o Irão e que serão esses que serão discutidos durante as negociações nas próximas duas semanas, embora não tenha esclarecido, por enquanto, em que consistem.

"Existe um único conjunto de 'pontos' significativos que são aceitáveis para os Estados Unidos, e iremos discuti-los à porta fechada durante estas negociações", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

"Estes são os pontos que constituem a base sobre a qual acordámos um cessar-fogo", acrescentou o líder norte-americano.